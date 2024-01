Složitější výluka čeká na cestující, kteří budou od pondělí 29. ledna cestovat vlakem na trati mezi Náměští nad Oslavou a Brnem. Autobusy tam až do poloviny února nahradí některé vlaky. Výluka však bude platit jen pro některé spoje a pouze v určité dny.

V každém týdnu od 29. ledna do 15. února nepojedou vlaky vždy od pondělí do čtvrtka a pouze v časech od 7.50 do 16.50. V ostatní dny a časy pojedou cestující bez omezení.

Termíny výluky: Od pondělí do čtvrtka 29. 1. do 1. 2. 2024 vždy od 7:50 hod. do 16:50 hodin.

Od pondělí do čtvrtka 5. 2. do 8. 2. 2024 vždy od 7:50 hod. do 16:50 hodin.

Od pondělí do čtvrtka 12. 2. do 15. 2. 2024 vždy od 7:50 hod. do 16:50 hodin.

V ostatní dny jezdí vlaky bez omezení - v pátky a víkendy Zdroj: České dráhy

Po dobu výluky autobusy nahradí rychlíky a spěšné vlaky v úseku Brno hlavní nádraží – Náměšť nad Oslavou. Osobní vlaky budou nahrazeny v úseku Brno hl.n. – Zastávka u Brna – Rapotice.

