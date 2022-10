Možnost koupit rybu nebo ochutnat rybí speciality bude příští týden ve státní svátek na výlovu Netínského rybníka. „Myslím si, že z vylovených ryb si vybere každý. Podle kontrolních odlovů vše nasvědčuje tomu, že výlov bude úspěšný,“ řekl Báňa. Další dobrou zprávou je i to, že ryby tady zájemci koupí ještě za loňské ceny. „Ty budou vyšší, až budeme ryby prodávat na Vánoce. Předpokládám, že by to mohlo být 110 až 115 korun za kilo,“ nastínil Báňa.