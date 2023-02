Luděk Pokorný je jedním z těch, kteří své parcely už prodali. Teď by se rád po svých bývalých pozemcích okolo Jaroměřic rád projel, až na nich postaví obchvat. „Je to už pár let, co jsem je prodával. Šlo to tehdy hladce a domluva s lidmi byla dobrá. Jen už bych chtěl vidět nějaké konkrétní výsledky,“ zhodnotil obyvatel Jaroměřic.