Speciální program nachystali na pro zájemce o energetiku v Jaderné elektrárně Dukovany. Čekají na ně čtyřhodinové noční prohlídky. Návštěvníci starší patnácti let se budou moci podívat do infocentra i střeženého prostoru elektrárny.

Noční prohlídky v dukovanské elektrárně. | Foto: Jaderná elektrárna Dukovany

Speciální noční exkurze připravili energetici na pátky od 8. září do 13. října. Konat se budou vždy od deváté hodiny večer do jedné hodiny v noci. „V rámci těchto exkurzí kromě informačního centra zkušení průvodci zavedou návštěvníky na simulátor blokové dozorny, který slouží k výcviku operátorů, dále na strojovnu s turbosoustrojím a na závěr do skladu použitého jaderného paliva,“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Zájemci o tyto exkurze se mohou přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na www.cez.cz/infocentra, a to s uvedením požadovaných údajů od všech zájemců: termín exkurze, jméno a příjmení, číslo platného OP, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště a telefonní kontakt.

Každá prohlídka je pouze pro dvaatřicet lidí a všichni musí být starší patnácti let. Musí mít sebou občanský průkaz.