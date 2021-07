Od začátku července mohou lidé nosit funkční věci, které již nepotřebují, do centra v areálu Esko-T na Hrotovické ulici v Třebíči. „Svazek obcí chce tímto způsobem přispět k naplňování nové legislativy, zejména předcházení vzniku odpadů s tím, že lidé nemusí řadu ještě použitelných věcí z domácností vyhazovat, ale místo na skládku nebo do kontejneru odvézt do Centra nebo na některý ze sběrných dvorů do speciálních klecí," vysvětlil Vladimír Měrka, předseda Svazku obcí pro komunální služby, které re-use centrum provozuje.

V době prázdnin je pro zájemce otevřeno dvakrát týdně. „Jde o úterý a ve čtvrtek, vždy od deseti do sedmnácti hodin. Po prázdninách to vyhodnotíme a případně ještě provozní dobu upravíme,“ nastínil jednatel společnosti Esko-T Pavel Gregor.

Centrum, kde věci dostávají druhou šanci, už má za sebou i premiéru. „Přišlo pár lidí. Spíše se dívali a sem tam si odnesli něco z věcí, které jsme nastřádali, než jsme re use centrum otevřeli. Že by sami nosili věci, to zatím ne, ale myslím, že to brzy nastane,“ doplnil Gregor.

Předměty si zájemci mohou koupit za symbolické ceny, výtěžek jde na opuštěné psy v městském útulku. „Ten funguje v našem areálu, takže je to všechno doma,“ usmál se Gregor. Projekt oceňuje i vedení města. „Jsme rádi, že centrum vzniklo a podpoří možnost pořízení vybavení domácností zejména pro nízkopříjmové skupiny, ale také zároveň i získá prostředky pro nedaleký městský útulek pro opuštěná zvířata,“ komentoval místostarosta města Pavel Janata.

Do centra mohou lidé nosit nejrůznější předměty. Jde například o nábytek, skříňky, vybavení do domácnosti, nádobí, obrazy, vázy nebo knihy, hračky a sportovní vybavení. „Nebereme textil, oděvy a neměli by nosit ani čalouněný nábytek. Židle ještě ano, ale ne nějaké pohovky nebo křesla, je to z hygienických důvodů. Neměli by nosit ani elektroniku, protože u té je nutné dělat revize, než by se předala dál a na to zatím nemáme nikoho nasmlouvaného. Možná do budoucna,“ nastínil Gregor. „Lidé budou mít možnost odložit nepotřebné věci ještě kromě Centra i do speciálních klecí na dalších sběrných dvorech“ dodal Pavel Gregor.

Místo, kde mohou lidé odložit funkční věci, pro které nemají využití vzniklo i v Jihlavě. Vlastní re-use centrum otevřel magistrát v Brtnické ulici v areálu firmy Služeb města Jihlavy. Do budoucna by v krajském městě měla vzniknout další pobočka. „Mohla by být určená pro větší věci, například pro nábytek a podobně,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman.

Jak fungují Re Use centra



- lidé tam mohou nosit nepotřebné funkční věci.

- z centra se vracejí zpět do obědu.

- jsou k mání buď zdarma nebo za symbolické ceny.

- nejčastěji nabízejí nábytek, domácí potřeby, školní a sportovní potřeby, knihy, hudební nosiče nebo nářadí.