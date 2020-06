Od tohoto týdne mají řidiči novou trasu, kudy musejí objíždět už dva zavřené úseky krajské silnice II/360 mezi Stříteží a Výčapy. Jde o jindy frekventovanou výpadovku na Znojmo, která byla v dezolátním stavu a silničáři na ní pracují na etapy.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Do 30. června vede objízdná trasa pro auta do 7,5 tuny obousměrně z Třebíče přes Dolní Vilémovice, Lipník a Jaroměřice nad Rokytnou. Nákladní auta nad 7,5 tuny mají po celou dobu rekonstrukce, čili až do letošního října, objížďku stanovenou obousměrně po „dukovanské výpadovce“ z Třebíče, dále přes Hrotovice a Jaroměřice nad Rokytnou.