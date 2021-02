Nejvyšší dotaci získali hasiči ze Šlapanova, kteří si koupili novou cisternovou stříkačku. Celkově vyšla na více než šest milionů korun. Dva a půl milionu tvoří dotace z ministerstva vnitra a půl milionu z kraje. Zbytek si obec musí doplatit sama „Už jsme ji opravdu potřebovali, protože předchozí byla velmi stará. Shodou okolností nám na ní jen týden předtím, než přivezli novou, odešlo čerpadlo,“ prozradila starostka šlapanovských hasičů Veronika Vyšinská.

Nová cisterna jim v garáži stojí od prosince. „Přihlašovali jsme ji teprve v lednu, protože naši chlapi chtěli vlastní registrační značku a nějakou dobu jsme na ni museli čekat. Máme na ní napsáno SLAPANOV a místo písmena O je nula,“ popsala Vyšinská.

Teď už je auto připravené vyjet do terénu. „Už ho zkoušeli. Je to něco nového, tak musí trénovat,“ zasmála se starostka sboru. Využívat ho ale nebudou jen na požáry. „S cisternou pravidelně myjeme silnice, doplňujeme vodu na hřbitově nebo třeba proplachujeme kanály. Stát rozhodně nebude,“ dodala.

Kraj nákup podobných aut podporuje pravidelně. „Podobnou částku jsme v minulosti poskytli například Kamenici, Žirovnici nebo Větrnému Jeníkovu,“ připomněl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Vánoční dárek pro Myslibořice

Nejsou to ale jen velké cisterny, jejichž nákup kraj podporuje. Například myslibořičtí hasiči takto díky třísettisícové dotaci získali koncem loňského roku nového transita. „Byl to pro nás takový předčasný vánoční dárek. O nové auto jsme žádali už jednou, ale tehdy jsme skončili těsně pod čarou, a to o jediný bod,“ zavzpomínal starosta sboru Roman Benda.

Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí pro rok 2021



- celkový objem dotací: 4,4 milionu korun

- podpora pro jednotlivé sbory: 15-45 tisíc korun

- má nárok: cca 160 jednotek

- účel: zajištění vybavenosti jednotek

Do vybavení jim díky krajským dotacím přibyl i zásahový žebřík. „Zatím přesně nevím, jaké dotační tituly vypíše kraj letos, ale pokud tam bude něco, co bychom využili, určitě zkusíme zažádat,“ uvedl velitel myslibořické výjezdové jednotky Zdeněk Nováček.

Žádat bude i Sobíňov. „Pořád je co dovybavovat. Všechno bohužel postupně odchází a doba jde kupředu. Dnes se všechno pohybuje v řádech tisíců korun. Potřebujeme například nové hadice a proudnice. Teď, když přijedeme k požáru, tak nemůžeme pořádně doplňovat ani vodu, protože zatímco ostatní ji díky modernímu vybavení mohou brát z vodovodního řádu, my jsme odkázaní pouze na rybník,“ posteskl si Kudláček.

Právě pro takovéto případy je připravený program Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí pro rok 2021 z fondu Vysočina. „Peníze mohou hasiči využít na nákup materiálu, ochranných pomůcek, vybavení, vody, paliva i dalších energií. Případně ho mohou použít na technické zhodnocení, které je nutné pro udržení jejich provozu,“ dodal Schrek s tím, že za posledních dvanáct let takto rozdali 254 milionů korun.