/FOTO, VIDEO/ Jakmile člověk vstoupí do nové expozice leteckého muzea ve Studenci na Třebíčsku, nejde ten kolosální stroj přehlédnout. V hale totiž ční od podlahy ke stropu bitevní vrtulník Mi-24D. Na otázku, jak se podařilo takovou obří techniku dostat dovnitř, odpovídá Zdeněk Svobodník z Leteckého muzea Koněšín. „Složitě. Trvalo nám pět dní, než jsme všechno zvládli. Na šířku jsme měli rezervu třicet centimetrů. Na výšku dokonce jen pět milimetrů,“ popisuje stěhování, při kterém se zapotil.

Ve Studenci je nová expozice vojenských i vesmírných strojů. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Nakonec se jim to však podařilo. A kromě vrtulníku uvidí návštěvníci muzea i letecké trenažery, vojenská vozidla nebo vesmírné sondy. „Máme tu trenažer, na kterém se učil náš první kosmonaut Vladimír Remek,“ zmiňuje jednu z rarit Svobodník.

Koněšín ožil adrenalinem. Lidem nad hlavami létaly vrtulníky

Novou expozici zájemci poprvé navštíví o víkendu. „Bylo pracné dát všechno do pořádku. Na místě, kde nám nyní stojí vrtulník, dříve chovali hrochy,“ přibližuje, že halu dříve místo armádní techniky skutečně obývali hroši.

Dříve hala sloužila jako pila. „Chovali tu pak i zvířata. Všude byl hnůj. Ten byl zalezlý všude v podlaze. Nejobtížnější bylo ho dostat pryč. Ale podařilo se nám nakonec vrátit místu důstojnost. Ještě nás tu čeká hodně práce, ale to hlavní máme za sebou. Vyřešili jsme například už pohybové, kamerové či požární zabezpečení. Je to potřeba, protože se kolem areálu občas někdo potuluje,“ podotýká Svobodník.

Spolu s armádní technikou jsou v nové expozici také vesmírné stroje. Prozatím jde o makety skutečných sond a modulů. „Do budoucna určitě přidáme i originální kousky. Ve sbírce máme třeba podepsanou helmu od astronauta Apolla 13 Freda Haise,“ láká Svobodník.

Letecké muzeum Koněšín spolupracuje s několika spolky z Třebíčska. „Chceme klást velký důraz na region Vysočiny a přiblížit ho. Zároveň bychom chtěli propagovat i místní spolky, protože si to zaslouží. Exponáty budeme postupně měnit a ukazovat jiné. Nechceme, aby na ně jen sedal prach. To naším cílem není. V hale zprovozníme ještě další prostory a plánujeme přístavbu. Časem by zde mohl být i nějaký tank,“ dodává Svobodník za muzeum.

Expozice ve Studenci bude otevřená vždy o víkendech mezi desátou hodinou dopoledne až pátou hodinou odpoledne.