I tentokrát je pod scénářem podepsaný Petr Koubek. Jak prozrazuje Deníku, třetí řada je už dopsaná, ale čtvrté pokračování není vyloučené. „Všechny díly seriálu se opírají o skutečné případy. S realistickým ztvárněním policejních postupů opět pomáhá odborná poradkyně, vrchní komisařka Renáta Miková. S některými případy pomáhá i policejní vyjednavač Petr Gruber, který se dobrovolně vydal do rukou vražedkyně Barbory Orlové, která zabila studenta Petra Vejvodu ve Žďáře nad Sázavou,“ upřesňuje scénárista.

Odznak Vysočina skončil, zahrál si v něm hrad z Ledče. Chystá se třetí řada

Jak dodává, budou diváci svědky mnoha zajímavých případů a dějových zvratů, které se týkají i samotných policistů . „Jedno téma se zabývá otázkou, zda v jádru dobrý člověk může udělat něco opravdu zlého a co ho k tomu vede,“ poznamená scénárista a dodává, že divácky oblíbený vyšetřovací tým zůstává kompletní, někteří herci dostanou v nových dílech dokonce víc prostoru než dosud.

Takže na Vysočinu se opět vrací Patrik Děrgel jako policista Václav Kocián. Jak herec zdůrazňuje, ani po třetí řadě se mu práce na seriálu neomrzela. „Každá série přinese něco nového, diváci se budou bavit,“ slibuje Děrgel. Na otázku Deníku, zda by si dokázal představit sebe v civilu jako policistu, odpoví: „Možná, ale obávám se, že realita policejní práce by mě asi hodně překvapila,“ říká s úsměvem.

Podle kreativní producentky TV Nova Ivy K. Jestřábové to bude právě policista Kocián, který se dostane na šikmou plochu. Přivede ho na ni nezdravá touha po uznání.

S druhou řadou televizního Odznaku se na Vysočinu vrací zločiny

Hlavní herecká hvězda seriálu Monika Hilmerová není úplný fanoušek detektivek. Ráda se občas na nějakou podívá. V roli policistky Dany Skálové vystupuje jako samostatná, nezávislá žena, která žije sama, ale je s tím stavem zcela srovnaná a spokojená. Žije hlavně pro svoji práci. Před natáčením ale musela podstoupit odbornou přípravu. „Točíme pod dohledem profesionálních policistů, kteří nám radili, jak se máme v konkrétních scénách chovat profesionálně správně. Radí nám, jak postupovat, aby to vypadalo co nejrealističtěji,“ říká Hilmerová s tím, že než se začalo točit, iniciativně podstoupila trénink na střelnici. „Protože zručnosti při používání zbraně se nedosáhne ze dne na den. A já jsem chtěla, abych jako policistka působila co nejvěrohodněji,“ zdůrazňuje herečka.

Video: Natáčení jednoho z dílů nové řady seriálu Odznak Vysočina v Pavlově u Ledče nad Sázavou.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V pátek 15. září se filmaři nastěhovali do obce Pavlov na celý den. Pokud se někdo domnívá, že natáčecí „plac“ místní zvědavě obléhali, je na omylu. Obyvatelé Pavlova si filmařů nevšímali a hleděli si svého. Sekali zahradu, omítali fasádu, venčili psi. S jednou výjimkou. Tamní starousedlík Luboš Kocman se rozhodl filmaře obdarovat ručně vyráběnými svíčkami z včelího vosku. „Je to pěkné, aspoň se Pavlov dostane do televize,“ hodnotí s úsměvem Kocman.

Jednotlivé díly třetí řady Odznaku Vysočina filmaři natáčejí letos. Režírují Marek Najbrt a Andy Fehu. Diváci seriál uvidí na obrazovce až příští rok. Druhou řadu seriálu, kterou TV Nova uvedla na jaře letošního roku, si v průměru nenechalo ujít 25,4 procenta diváků. Po dobu osmi nedělních večerů kriminálku sledovalo v průměru 1,2 milionu diváků starších čtyř let. Pro TV Nova seriál vyrábí produkční společnost Bionaut.