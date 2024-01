Hendikepovaní z kavárny Moravia v Třebíči rádi profesionálně vaří kávu. Lidé se jim nyní ve veřejné sbírce skládají na nový kávovar. Ochutnat, co handicapovaní připravili, mohou právě v třebíčské kavárně.

Nezisková organizace Vrátka aktivizuje lidi s různým zdravotním omezením do pracovního procesu. Jednou z provozoven je i kavárna Moravia, kde se klienti učí pracovním návykům. | Foto: Vrátka,z.s.

Na kávovar pro hendikepované se skládá veřejnost prostřednictvím webového portálu Donio.

O příspěvek žádá nezisková organizace Vrátka. Ta aktivizuje lidi s různým zdravotním omezením do pracovního procesu.

V kavárně Moravia se klienti učí pracovním návykům. “Jsme ale v situaci, kdy potřebujeme nutně nový kávovar a bez pomoci nejsme schopni si ho pořídit.,” uvádí organizace Vrátka v prezentaci sbírky.

V úterý 9. ledna měli hendikepovaní na kontě 37 450 Kč z celkově potřebných šedesáti tisíc.

