Byli to zřejmě duchové z Okříšek, kdo se inspiroval u kolegů v Řeporyjích. V této pražské čtvrti totiž loni svérázně vyřešili problém s vraky aut, které zbytečně zabíraly prostor v ulicích.

Vrak v Okříškách. | Foto: MÚ Okříšky

V noci je „někdo“ pošoupl do vozovky, začaly překážet silničnímu provozu, v reakci na to musela zasáhnout policie, která povolila nechat je odvézt. „Došlo k nevysvětlené sérii paranormálních jevů,“ komentoval to tehdy řeporyjský starosta Pavel Novotný a pochvaloval si, jak se problém, který jinak trvá vyřešit měsíce, podařilo dovést do finále přes noc.