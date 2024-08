Vosy trápí i sadaře. „Co letos nezničil mráz, ničí vosy,“ povzdechl si sadař z Ledče nad Sázavou Roman Vojíř. „Vosy ovoce nakousávají a ono pak hnije. Nejvíce škod páchají na jablkách, protože jsou hodně sladké, pak taky na hruškách,“ popsal Vojíř.

Že je vos letos mnohem víc než v předešlých letech potvrzuje majitel jihlavské deratizační firmy Čestmír Štork. „Letos jsem zasahoval víckrát než kdy jindy. Tenhle rok je extrémní. Vosy a sršně jsou přemnožené z důvodu tropického počasí,“ vysvětlil Štork.

Ani hasiči na Vysočině u zásahů kvůli bodavému hmyzu nezahálejí. „V letošním roce jsme u likvidace obtížného nebo nebezpečného hmyzu zasahovali v 946 případech,“ upřesnila mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. „Ve srovnání s rokem předchozím evidujeme nárůst o tři sta výjezdů,“ dodala.

Likvidace vosích hnízd je nebezpečná. „U sundávání vosích hnízd jde o život, takže bych vždy volal odborníka. Určitě by to lidé neměli provádět sami, stačí štípnutí jednou vosou a může to být smrtelné,“ varoval Štork.