Volejbal na pláži? V Okříškách chtějí zlepšit zázemí oblíbeného rybníka Pilný

/VIDEO/ Rybník Pilný je oblíbeným místem ke koupání nejen obyvatel Okříšek. Nachází se na jižním konci tohoto městysu, jehož vedení by okolí rybníka nyní chtělo ještě více zatraktivnit. „U Pilného máme molo, převlékárny a dětské prvky. Ale zasloužil by si ještě vylepšit zázemí. Proto jsme zadali zpracování studie, jak by mohla rekreační zóna vypadat,“ vysvětlil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Rybník Pilný v Okříškách na Třebíčsku. | Video: Deník/Milan Krčmář