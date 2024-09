Jak hodnotíte svůj výsledek?

Jsem rád, že to tak dopadlo a že jsem se dostal do druhého kola, i když je pravda, že se to dalo předvídat. Mám také radost, že oproti minulým volbám jsem v prvním kole obdržel skoro dvojnásobek hlasů, než měl náš kandidát před šesti lety.

Druhé kolo proběhne 27. a 28. září. Jak hodláte těch několik dní využít?

Teď se nebude dít nic jiného, než co se dělo po celý srpen a září. Budu mít tedy kampaň v podobě setkávání s voliči. Nechystám ale žádnou megaakci. Zrovna nyní jsem třeba v Budíkovicích, kde jsou hasičské závody, na které přišlo asi čtyři sta lidí.

A co kontakt s voliči ve větších obcích a městech?

Asi každý den budu v Třebíči, odkud budu vyjíždět po okrese. Kromě toho chci oslovit i neúspěšné kandidáty, abych je poprosil o podporu.

Třetí v pořadí skončil Zdeněk Ryšavý ze Socdem. Vzhledem k dřívější spolupráci ANO a socialistů se tedy nabízí otázka, zda se sejdete i s ním.

Určitě se s ním spojím. Nejen proto, že se s panem Ryšavým dobře známe, ale také proto, že jsem měl k Sociální demokracii dlouhodobě blízký vztah.