/FOTO, VIDEO/ Náměšťská letecká základna ve čtvrtek oficiálně převzala první americké vrtulníky. Někdejší sovětské bitevníky ale do výslužby nepůjdou. Nové typy jsou oproti starým helikoptérám mnohem ovladatelnější, byť si piloti museli zvykat na zajímavá úskalí.

Jeden vrtulník se jmenuje Zmije, druhý příznačně Jed. Anglicky Viper a Venom. Právě ve čtvrtek je oficiálně převzali piloti 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Oba typy pocházejí z dílen americké firmy Bell a jejich letka postupně nahradí zastaralé sovětské bitevníky Mi24-35.

„Mezi starými vrtulníky a těmito novými je velký rozdíl. Nejen co se týče věku. Rotor amerických vrtulníků se točí obráceně. Takže nožní řízení máte najednou naopak. Něco, na co jste zvyklí už řadu let, je zčistajasna jinak. Chvíli proto trvá, než si na to člověk zvykne,“ popsal jednu z drobných, přesto velmi podstatných odlišností pilot Jan Vacek.

Základna v Náměšti už má simulátor z USA na výcvik pilotů vrtulníků

Ten si nové vrtulníky pochvaluje. „Řízení je mnohem citlivější než u čtyřiadvacítek. Není potřeba dělat tak velké výchylky s řídicími prvky a není potřeba tolik síly. Reakce vrtulníku jsou svižnější, je mnohem obratnější,“ vysvětlil pilot.

Zatímco původní Mi24-35 měla na palubní desce budíky, americké helikoptéry už jsou přece jen dále. „Uvnitř jsou dva multifunkční displeje. Ty mají po obvodu tlačítka, jimiž člověk prochází různá menu a nastavení,“ doplnil Vacek, který se s dalšími piloty na nové typy školil půl roku přímo ve Spojených státech.

S nimi absolvoval školení i technický personál, mezi který patří i Jiří Kratochvíl. „Oproti čtyřiadvacítkám jsou tyto vrtulníky příjemnější na údržbu. Jsou už navrženy tak, aby technickému personálu umožnily přístup k jednotlivým dílům. Pro případné kontroly, opravy či výměny komponentů je to tedy velice snadné řešení,“ uvedl Kratochvíl.

Poputují staré Mi-24/35 na Ukrajinu?

Předání vrtulníků předcházela slavnostní ceremonie za účasti ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Karla Řehky. „Nové vrtulníky představují posun naší armády do jednadvacátého století. Je to technika, která je prověřená. Opakovaně se osvědčily v ostrém nasazení,“ uvedla ministryně.

Naznačila, že staré Mi-24/35 poputují na válčící Ukrajinu. „Čtyřiadvacítky odvedly skvělou službu. A to i přesto, že sloužily pětačtyřicet let. Jejich příběh přesto nekončí. Všichni asi tušíme, že mohou ještě najít uplatnění tam, kde je nyní potřeba jakékoli techniky k obraně,“ doplnila Černochová.

Náčelník generálního štábu označil předání nových vrtulníků za velký den. „Dnešní situace ve světě a Evropě není jednoduchá. Především kvůli stále méně předvídatelnému chování Ruska a jeho agresivní válce na Ukrajině. Pro nás jako armádu z toho vyplývá, že musíme dbát ještě více na bojeschopnost a vysokou míru připravenosti. Tyto vrtulníky jsou k tomu výrazným příspěvkem. Je to tedy velký den pro armádu a já jsem za to nesmírně rád,“ sdělil Karel Řehka.

V hangárech náměšťské základny se nyní nacházejí tři bojové vrtulníky AH-1Z Viper a jeden víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom. Ten přivezl velkokapacitní letoun C-17 Globemaster dnes ráno. Armáda si koupí celkem dvanáct nových strojů a k tomu dostane zdarma i osm modernizovaných jako ocenění za pomoc Ukrajině. Celkem tedy bude mít dvacet helikoptér, deset od každého typu. Nákup dvanácti vrtulníků vyjde na 14,6 miliardy korun bez DPH. Dohodu o nákupu podepsal ještě předchůdce Černochové Lubomír Metnar v listopadu 2019.