Vodaři začnou recyklovat prací vodu a posílí prameniště o nové vrty

Heraltice - Správci vodárenských sítí na Třebíčsku připravili posílení zdrojů podzemí pitné vody v Heralticích. Začínají s přípravami na připojení nových vrtů, zavedou i úsporné opatření v podobě recyklace takzvané prací vody.

Prameniště v Heralticích. Vzadu za pyramidou je úpravna, kde se voda filtruje přes drcený vápenec.Foto: Jaroslav Hedbávný

„Nové zdroje jsou připraveny. V pátek proběhlo historické jednání o rozšíření a modernizaci heraltického vodovodu. Začíná projektová příprava,“ oznámil ředitel třebíčské vodárenské společnosti Jaroslav Hedbávný.

Důvody k úpravám prameniště jsou zjevné. Vydatnost heraltického zdroje klesá. Dříve dával 25 vteřinových litrů, v posledních letech však stále méně. Letos vydatnost zdroje klesla na historické minimum, pod deset vteřinových litrů.

Nové vrty by měly zvýšit kapacitu prameniště o pět vteřinových litrů. „Je to zajímavé množství, znamená to přes 400 kubíků za den. Takové množství stačí na zásobování velké vesnice,“ popsal ředitel Hedbávný.

Další vodu navíc přinese i recyklace prací vody, kterou vodaři používají na propírání filtrů s drceným vápencem, přes které se kvalitní pramenitá voda filtruje. Vápenec zachytává nečistoty, po nějaké době se musí vyprat. Obvykle se filtry čistí podle stupně znečištění vody jednou nebo dvakrát za čtrnáct dní.

Na každé praní vodaři spotřebují 50 kubíků vody. Po propírání vodu vypustí do jímky. Poté, když se na dně jímky nečistoty usadí, skončí voda v potoce. A na to je kvalitní heraltické vody škoda. „Abychom využili každý kubík, chceme prací vodu upravit a vrátit ji zpátky,“ podotkl ředitel Hedbávný.

Podobnou technologii vodaři už využívají v úpravně vody ve Štítarech, kde recyklují část vody z vranovské přehrady.

Úpravy heraltického prameniště budou podle ředitele Hedbávného náročné, protože budou probíhat za provozu. Stavět by se mělo začít za rok. Pokud vše půjde hladce, hotovo by mohlo být na konci roku 2019. „Naše přání je dokončit práce co nejdřív,“ poznamenal ředitel Hedbávný.

Podzemní zdroje pokrývají necelou desetinu celkové spotřeby vody na Třebíčsku. Spotřeba pitné vody v okrese je 4,5 milionu kubíků za rok. Z toho tři miliony kubíků vodárenská společnost vyrobí z vranovské vody, milion přivede z Mostiště a půl milionu čerpá z Heraltic a dalších drobných podzemních zdrojů.