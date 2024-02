I pro otužilkyni Andreu Klementovou z třebíčského Klubu ledních medvědů byla voda, ve které plavala na Mistrovství Evropy v Rumunsku, studená. Přesto mladá hvězda opět zářila a domů si přivezla sedm medailí, z toho tři zlaté.

Mistrovství Evropy bylo pro Andreu Klementovou úspěšné, získala sedm medailí. | Video: poskytla Petra Klementová

Andrea Klementová očekávala osm startů ve třech dnech. Nic jednoduchého. „Nakonec to ale bylo jinak. Letos se totiž objevila specialita, která byla na zimním plavání novinkou, a tak trošku jsem s ní nepočítala. Závodnice každé disciplíny, které se dostaly do nejlepší osmičky, se znovu večer utkaly ve finále,“ líčí dívka s tím, že to znamenalo až šest startů denně.

Třebíčskou otužilkyni Andreu Klementovou ocenil Český svaz plaveckých sportů

Sympatická plavkyně však náročný program nevidí jen negativně. „Získala jsem mnoho cenných zkušeností, těch není nikdy dost,“ usmívá se.

Na Mistrovství Evropy závodila Andrea Klementová poprvé. „Na závodech panovala dobrá atmosféra a přesto, že angličtinu moc nemusím, tady mi většinou nic jiného nezbylo. Byla to alespoň příprava na zkoušku z angličtiny, která mě čekala hned po nočním příjezdu v pondělí,“ připomíná, že vedle plavání má i studijní povinnosti.

Zdroj: poskytla Petra Klementová

Andrea Klementová v zimě běžně plave venku, voda v bazénu jí ale rozhodně teplá nepřipadala.

Měla jen okolo čtyř stupňů Celsia. „Když jsem tam vlezla první den, jako trénink před závodem, bylo to pro mě ohromně ledové. Když jsem tam šla na závody, tak jsem to kvůli tomu stresu nejspíš tolik nevnímala,“ říká a pokračuje: „Když už jsem tam ale lezla v ten den pošesté, tak jsem ten chlad vnímala i přes stres, byla obrovská zima. Bylo to znát i na výsledku.“

Třebíčská otužilkyně Klementová vyhrála extrémně náročný závod

Mistrovství se dohromady zúčastnilo tři sta dvacet plavců ze sedmadvaceti zemí. Andrea Klementová závodila ve své věkové kategorii, tedy od osmnácti do čtyřiadvaceti let. „Je to věková kategorie, kde není zrovna vždy obrovská účast, ale závodnice tohoto ročníku patří k těm nejrychlejším,“ popisuje plavkyně. Ona sama přitom sleduje spíše svůj vlastní čas a progres než ocenění v kategorii.

Výsledky Andrey Klementové na ME v zimním plavání v Rumunsku: Medaile ve věkově kategorii 18 - 24 let: 3x zlato - 50m motýl, 100m motýl, 50m znak 3x stříbrná - 100m znak, 50m prsa, 100m prsa 1x bronz - 100m kraul

Medailí si ale samozřejmě cení. Nejvíce dvou zlatých, které získala na padesáti metrech stylem motýl a znak. „Není to proto, že jsou zlaté, ale na obou tratích jsem byla spokojená se svým časem. I po náročných dlouhých dnech jsem si ještě časy vylepšila ve večerním finále,“ vrací se dívka opět k tomu, že čas je vždy na prvním místě.

Mimochodem, na padesáti metrech plavaných znakem jí o pouhou desetinu vteřiny unikla bronzová medaile v absolutním pořadí.