Zlaté třebíčské ručičky dobývají svět. Až se za osm let let otevřou brány budovy Vltavské filharmonie, bude to také díky lidem z Třebíče. Výběrové řízení na koordinaci a řízení výstavby této nezvyklé stavby totiž spolu s partnerskými firmami vyhrála třebíčská společnost Delta Group. „Poslední podklady do tendru posílala kolegyně Ivana v době dovolené z místa za severním polárním kruhem. Je to pro nás srdeční záležitost,“ přikyvuje jednatel Delty Erik Štefanovič.