Hejtmani požadovali návrat do nouzového stavu pouze za jasně stanovených podmínek a na dva týdny. Dospěli k tomu po sérii jednání, která trvala bez nadsázky celý víkend.

Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek považoval od začátku rokování vyhlášení nouzového stavu za správné. „Kraje nebyly zřízeny a nejsou tu od toho, aby řídily boj s pandemií, která má celosvětový dopad,“ uvedl již v pátek. „Lidem je nutné říci pravdu, popsat naléhavost situace, kdy stále hrozí přetížení zdravotnického systému. Už dlouhé týdny jsou zavedena tvrdá opatření, přesto jsme v číslech nákazy téměř nejhorší v Evropě,“ doplnil v neděli.

Veřejnost není ze současné situace nijak nadšená. „Šíří se tady, že si neříkáme pravdu, všichni mají alibi. Odborníci nás uvrhli do největšího sociálního experimentu v historii, ale včas to neukončili,“ mínil Miloš Večeřa z Třebíčska v neděli odpoledne. „Politici se nakonec dohodnou,“ dodal. Další vývoj mu dal zapravdu a premiér republiky oznámil návrat do nouzového stavu. Tento krok však byl podle šéfa senátu Miloše Vystrčila protiústavní.

Prodloužení nouzového stavu

Vleky tak zůstanou i v pondělí stát, obchody ani služby se neotevřou, zavřeno zůstane i v bazénech a v jihlavské zoologické zahradě. Ta letos ještě neotevřela, navíc má za sebou špatný rok, loni přišlo o třetinu méně lidí než v předchozích letech. „Propad výnosů z roku 2020 oproti roku 2019 činil celých 6 440 551 korun,“ řekl v minulém týdnu ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

Co Asociace krajů České republiky mimo jiné požaduje:



- vyhlášení nouzového stavu na dva týdny



- návrat do škol od prvního března



- zařazení zaměstnanců škol do očkovací strategie



- kultivaci krizových opatření



- zajistit podmínky pro samotestování ve firmách do prvního března



- zrušit omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. února

Další ránu pak dostali o víkendu vlekaři. Několik dní se chystali na pondělní spuštění vleků a v neděli se dozvěděli, že zbytečně. „Asociace lanové dopravy nám doporučila v pondělí vlek nespouštět. Jinak bychom přišli o rádoby kompenzace. Vyčkáváme,“ potvrdila Deníku v neděli večer Magda Vaňková provozující sjezdovky v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku. „Doufám, že konečně zvítězí zdravý rozum. Nikdo nikdo neprokázal, že by se covid přenášel na sjezdovkách,“ dodala.

Co by se mělo změnit, je ukončení omezení úředních hodin pro veřejnost na úřadech. Ne všude k němu ale opravdu dojde. Například na jihlavském magistrátu zůstávají v pondělí od osmi hodin ráno do dvou odpoledne a ve středu od jedenácti dopoledne do pěti večer. „Až klesne celková nemocnost a počet pracovníků v karanténě, počítáme i s návratem běžných úředních hodin v pondělí a ve středu,“ uvedl tajemník magistrátu Evžen Zámek.

I přes žádost o nouzový stav Schrek chce, aby byly jasně stanovené podmínky, mezi které patří mimo jiné řízený návrat dětí do škol od prvního března, přijetí podmínek pro pravidelné samotestování zaměstnanců firem, postupné otevření obchodů nebo například umožnění volnočasového sportování a kulturních akcí. Podle hejtmana je třeba posoudit účinnost a efekt jednotlivých opatření.