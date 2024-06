S rockerem Vlastou Zahrádkou se veřejnost rozloučila již minulou sobotu, lidé mu ale stále ještě mohou vzdát hold. Před kulturním domem Fórum v Třebíči vzniklo pietní místo, kam je možné nosit květiny. „Z části vašich krásných květinových darů, které nemohly být pro rozsáhlé množství umístěné na rodinný hrob, jsme u schodů na Fórum udělali ještě na několik dnů pietní místo,“ vysvětlila na svém facebooku kapela Carmen, v níž Zahrádka působil.

Pietní místo zpěváka Vlasty Zahrádky před kulturním domem Fórum v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Před Fórem tak leží hlavně kytice z pohřbu, na místě jsou ale zjevně i nové květiny a také svíčky. Někteří truchlící přiložili ke květinám i lístky na tradiční velký koncert Carmenů, který se bude konat třináctého července ve Výčapech. Po Zahrádkově úmrtí bude jeho program ale nutné pozměnit. „Co nejdříve přineseme informace k této akci, kdy se s Carmen na podiu sejde mnoho zpěváků z předních kapel regionu, ale i mimo něj, abychom společně s vámi uspořádali večer Pocta Vlastovi,“ informovala kapela dále na svém webu.

Poslední koncert Vlasty Zahrádky. Fanoušci se loučili s třebíčským muzikantem

Hudebník Vlasta Zahrádka zemřel náhle 30. května. Bylo mu devětapadesát let. Zahrádka kromě skupiny Carmen působil i v kapelách ZaHRaDa, Czech Faith No More, Le Garden či Pop Killers. Do kapely Carmen přivedl před lety i tehdy velmi mladého Petra Bende, který se posléze vyprofiloval ve špičkového zpěváka známého po celé republice. „Vlasta byl vlastně takový můj guru. Nemohl jsem zprávě o jeho smrti uvěřit,“ řekl Deníku Petr Bende krátce po Zahrádkově skonu.