Správa železnic totiž bude elektrizovat trať 240 Brno – Jihlava v úseku u Střelic. A při té příležitosti vybuduje dvě zastávky – jednak v Ostopovicích, ale především ve Starém Lískovci. Hotové budou příští rok. „Ve Starém Lískovci postaví město Brno přestupní terminál, kam budou zajíždět i trolejbusy od bohunické nemocnice,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

A to je zásadní informace pro všechny, kteří do Bohunic míří nejen do nemocnice, ale i do tamních univerzitních kampusů. „Odpadne pak zajíždění do centra a odtud teprve zdlouhavé cestování městskou dopravou na kraj města," uvedl vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina. Ze Starého Lískovce lidé do Bohunic dojedou za kratší dobu.