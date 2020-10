Vládní omezení upravily spoje na lince Dačice – Moravské Budějovice – Třebíč

Od soboty 24. října nastaly změny v dálkových autobusech soukromého dopravce. Jde především o spoje z Dačic do Brna a z Brna do Moravských Budějovic. Upravený jízdní řád bude platit do 20. listopadu 2020.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Martinková