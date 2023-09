/VIDEO/ Místo, kde se často zastavovali motoristé na oběd, nyní zeje prázdnotou. Restaurace Vladislav ve Vladislavi na Třebíčsku je teď zavřená a městys musí hledat nového nájemce.

Oblíbená restaurace Vladislav hledá nového nájemce | Video: Deník/Milan Krčmář

„Bylo to celkem rychlé. Stávající nájemce nám oznámil, že svou činnost ukončí na konci srpna,“ sdělil starosta Vladislavi Jan Havlena.

Ve vývěsce před vstupem do restaurace stále visí nabídka poledních menu. To si zde lidé mohli naposledy objednat v týdnu od 14. do 18. srpna. Poslední jmenovaný den bylo na výběr z marinovaných vepřových žeber či katova šlehu – a jako polévka byla česnečka se šunkou a sýrem. Restaurace vycházela vstříc důchodcům, kteří si zde mohli menu koupit za zvýhodněné ceny.

Nový nájemce by provoz mohl teoreticky obnovit už za několik týdnů. Městys stanovil možný termín uzavření nové nájemní smlouvy na 1. října. „Telefonicky se nám ozvali dva zájemci, kteří se informovali na podrobnosti,“ doplnil starosta s tím, že nabídky mohou lidé podávat do 20. září.

Městys chce pronajmout restaurační prostory na pět let, přičemž minimální nájemné má být 180 tisíc korun ročně.