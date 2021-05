/VIDEO/ Pět minut. Přesně tolik času dostali odvážní jedlíci na to, aby do sebe dostali co nejvíce minipárků. Vítěz jich snědl přes třicet. A ani se u toho nezpotil. Netradiční soutěž se uskutečnila před třebíčským řeznictvím a uzenářstvím Ráček. Kromě známého maxijedlíka Jaroslava Němce se přihlásili ještě Jan Hodrment a Petr Pelikán.

Jako první závodil Jan Hodrment, pak Petr Pelikán a nakonec Maxijedlík Jaroslav Němec. | Video: Deník/Ivana Říhová

Za pár minut se z obchodu vynoří majitel a hlavní řezník Radomír Ráček. V rukou nese tři igelitové pytle, plné minipárků. „Metr párků je na váhu čtvrt kila. Odpovídá to dvanácti kusům. V každé igelitce je celkem šestadevadesát kusů, což jsou přesně dvě kila párků. Soutěžit se bude jednotlivě. To, co soutěžící nesní, odvážíme a budeme tak vědět, kdo kolik snědl,“ vysvětluje.