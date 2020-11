Za týden se do škol vrací školáci. Ale ne všichni. Jen prvňáci a druháci. Nejnovější nařízení vlády vyvolává na sociálních sítích pozdvižení. „Tak jeden do školy jde (2. třída) a druhý ne (3. třída). Jak u debilů a vysvětlujte mu to,“ zlobí se například na facebooku Třebíčského deníku Luki Luka. „Já bych se moc neradoval. Do pátku to stihnou dvakrát změnit a v úterý ve 22.00 to zruší,“ napsal v nadsázce Jarda Pučochář na profilu Žďárského deníku.

Vyhrocené reakce vyvolal také zákaz nočního vycházení dva týdny zpátky. „Považuji to za další opatření, které výrazně "posílí" důvěru lidí v tuto vládu. Hovadina na entou, aneb co všechno si necháme líbit i přes to, jaký je to nesmysl,“ reagovala Martina Grunová. Třeba Michaela Kandráčová ale odpověděla, že by dala zákaz vycházení i ve dne. V reakcích na její komentář se začali lidé dohadovat, jestli se během dne smí lidé „courat“ venku nebo ne.

Dana Hosová ráda chodí v noci po Jihlavě běhat, vybíhala na hodinku dvakrát týdně mezi desátou a jedenáctou večerní. Teď nemůže. „Můžu potvrdit, že co jsou zavřené hospody nikoho za deset kilometrů krom pejskařů nepotkám," sdělila, než začal platit zákaz. „Doteď jsem chodil v noci sám se psem do lesa, kde jsem nikoho nepotkal, takže teď to nejspíš zachrání republiku, když nepůjdu,“ přidal se další uživatel.

Otevřené fabriky a zavřené hospody

Objevují se i názory, že opatření je proto, aby lidé už nemohli fotit politiky, kteří nedodržují svá vlastní nařízení. Je otázkou, jestli autoři myslí tato slova vážně nebo s nadsázkou, nicméně souhlasné reakce sbírají. Do lidí požadujících zrušení tohoto zákazu se pak záhy pouští jiní. Že prý by jinak večer ven nevylezli, ale jakmile je to zakázané, tak se najednou potřebují v deset v noci procházet venku.

Zítra to pak bude měsíc, co zavřely restaurace, hospody a bary. Ani v tomto případě se veřejnost nemohla shodnout. Kdo napsal, že mu to nevadí, stal se terčem pro jiné, obvykle z oboru. „Do hospod nechodím, je mi úplně jedno, jestli jsou nebo ne,“ uvedla Lucie Volfová. Takové sobce mám nejradši. Škoda, že to nemáš jako zaměstnání, princezno. To jsou jen dvě z nevybíravých reakcí na tento nevinný názor. Další lidé kontrovali názorem, ať si ti, kterým to vadí, objednávají jídlo třeba každý den.

Emíllie Lněničková z Jihlavy je přesvědčena, že současná opatření jsou proto, že mnozí lidé mírnější nařízení nedodržovali a chlubili se, jací jsou borci, jak to umí obejít. „Ono zamachrovat je prima, ale ať si následky nesou ti, co to způsobili,“ napsala na facebook. „Ve fabrice se setkávají stovky nebo i tisíce lidí, ale jedna kadeřnice a jedna zákaznice je na závadu, tomu nerozumím,“ podivuje se závěrem nad současnou situací Rudolf Schwarz.

Fake news na sociálních sítítch

Facebook dává prostor i různým neověřeným zprávám. Na stránky Jihlavského deníku před týdnem napsal Lukáš Benda, že prý slyšel o dvou případech, kdy člověk umřel na jinou nemoc, ale doktor přišel za pozůstalými, zda můžou napsat důvod úmrtí covid. O dvou případech prý slyšel i Táda Beneš. "Nesmíte věřit všemu, co jedna paní povídala. Nebo že známý má známýho a jeho známý má známýho a ten říkal…" odpověděla oběma Iví Zaňáková. Svůj názor pak sdělovali i další čtenáři a diskuze byla opravdu bohatá.