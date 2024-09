Do něj několika záběry přispěl právě i Deník, a to snímky přímo z Komárovic při návštěvě indického velvyslance.

Velká škoda, že tato historka v dokumentu nezazněla. Výborně by jej odlehčila a Vincence Lesného by ukázala coby hlavu rodiny. Petr Lesný starší ji odvyprávěl až redaktorovi Deníku po premiéře filmu.

Ten coby student hodně cestoval a navštívil i Indii. „Kdykoli jsem tam ukázal studentskou ISIC kartu a mával jsem s ní, že chci slevu na vstup do památek, ti lidé se na ni koukali a říkali: ‚Lesný? Příbuzný Vincence Lesného?‘ A já rychle utíkal, protože jsem toho o pradědečkovi mnoho nevěděl,“ uvedl Petr Lesný mladší. „Jsem rád, že jsem si tímto filmem rozšířil znalosti o rodinné historii,“ doplnil pravnuk Lesný.

Vincenc Lesný se totiž přátelil s indickým básníkem Rabíndranáthem Thákurem, držitelem Nobelovy ceny za literaturu, který je Indy i více než osmdesát let po své smrti velmi uctíván. A mimo jiné ho pojilo přátelství i s prvním indickým premiérem Džaváharlálem Néhrúem a jeho dcerou, taktéž premiérkou, Indirou Gándhíovou. „Nehrú i Indira přijeli za dědečkem do Československa. Táta mi vyprávěl, že byl tehdy mladý muž a děda ho požádal, aby se o Indiře trochu věnoval. Tátovi se do toho moc nechtělo, tak z toho trochu sešlo. No a vzhledem k tomu, jaký byl pozdější vývoj, kdy tato rodina vládla Indii, prý této své liknavosti o pár desítek let poněkud litoval,“ vyprávěl v dokumentu Petr Lesný starší.

Fotogalerie: Z premiéry filmu "Poselství lásky a učení Vincence Lesného a Otokara Březiny" v Jaroměřicích gallery 34 fotografií

Jeho děd se přitom se slavnou rodinou seznámil čirou náhodou. „Při své první cestě do Indie v roce 1922 čekal v Terstu na loď. A najednou se tam objevil jakýsi indický mladík, který prosil cestující, zda by mu mohli finančně vypomoct. Prý mu někdo ukradl peníze. Vincenc Lesný mu pomohl ze svého stipendia,“ zaznělo také ve filmu. „Mladík mu říkal, že v Indii mu vše vrátí a jeho laskavost mu oplatí. Teprve až na místě se Vincenc Lesný dozvěděl, že ten mladý muž patří do Nehrúovy rodiny. Tak začalo přátelství mezi ním, Nehrúem a Indirou Gándhíovou,“ zaznělo také ve filmu, v němž byl jedním z vypravěčů i třebíčský rodák, herec Jiří Vyorálek.

Snímek režiséra Olivera Maliny Morgernsterna se celým názvem jmenuje Poselství lásky a učení Vincence Lesného a Otokara Březiny. Indolog s básníkem se přitom nikdy nesetkali, jen si dopisovali. A právě určitá neukotvenost dokumentu, kdy se téma zaměří jednou na Lesného a jednou na Březinu, filmu značně škodí. Osmdesátiminutová stopáž je zkrátka příliš dlouhá, v dokumentu vystupuje značné množství respondentů, objevují se další a další jména.

Člověk, který nemá širší ponětí o Lesného a Březinově práci, se v takto velkém materiálu musí nutně ztrácet. „Film se mi líbil, ale vlastně mi není ani po jeho zhlédnutí příliš jasné, jak dědeček souvisí s Březinou,“ zamyslel se Petr Lesný starší po promítání. „Ale to já nemohu posoudit. To mohou posoudit zadavatelé filmu. A pokud jsou oni spokojeni, pak je všechno v pořádku,“ doplnil indologův vnuk.

Pokud by se dokument věnoval pouze Lesnému a byl by občas odlehčen oněmi historkami uvedenými výše, byl by mnohem přístupnější širokému publiku. Kombinace s Březinovým životem, symbolistickými básněmi a tvorbou, která je v dnešní době určená hlavně milovníkům náročné poezie, filmu spíše škodí.

Snímek lze ale chápat i jako zajímavý cestopis o Vysočině. V dokumentu jsou pěkné záběry míst, která jsou s oběma muži spjatá – tedy Komárovice, Nové Říše, Počátky, Telč či Jaroměřice nad Rokytnou. Tyto momentky se opravdu povedly a vyloženě lákají k návštěvě.