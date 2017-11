Víkend nabízí slavnosti a koncert pozoruhodné americké zpěvačky

Vysočina - 362 kilometrů silnic na Vysočině je zbytečných. Uvádí to obsáhlá koncepční dopravní studie, kterou v úterý 7. listopadu schválili krajští zastupitelé. Za nadbytečné jsou v materiálu označeny například silnice z Třesova do Studence, z Odunce do Hrotovic nebo odbočka ze státní silnice s číslem 39015 do Smrku na Třebíčsku.