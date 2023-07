/VIDEO/ Prázdniny a léto lákají nejen k ležení u vody, ale třeba i procházkám. Jedna z nejkrásnějších v Třebíči je asi půldruhého kilometru dlouhá trasa z Kočičiny, tedy Zdislaviny ulice, na Masarykovu vyhlídku, odtud přes lesopark Hrádek do židovské čtvrti a následně po nábřeží a přes Hasskovu zahradu zpět. Pojďte se projít!

Videotip na malou procházku Třebíčí | Video: Deník/Milan Krčmář

„Chodím tudy moc ráda. Výstup z Kočičiny na Hrádek je sice namáhavý, ale ty výhledy jsou prostě bezkonkurenční. A říkají to i mimotřebíčští přátelé, když k nám přijedou na návštěvu. Závidí nám, že v centru Třebíče jsou nejen historické památky, ale i spousta zeleně,“ uvedla Anna Hoffmannová, která bydlí nad Kočičinou.

Randily zde tisíce Třebíčanů. Masarykova vyhlídka je nyní kulturní památkou

Procházka dostala právě v těchto dnech ještě jedno velké plus. Funkcionalistickou Masarykovu vyhlídku prohlásili památkáři kulturní památkou. „Prohlášení Masarykovy vyhlídky za kulturní památku je dlouholetou iniciativou Národního památkového ústavu, která byla až nyní dotažena do konce. Masarykova vyhlídka si to zaslouží, nás to jako město velmi těší,“ uvedla mluvčí města Irini Martakidisová.