Nejvíce soch na kilometru čtverečním. Poznejte obec na Vysočině

/VIDEO, FOTO/ Kdyby byla soutěž o největší počet unikátních soch na kilometru čtverečním, troufáme si s nadsázkou tvrdit, že takhle obec by to vyhrála. Deník si pro vás připravil unikátní videokvíz. Vyzkoušejte si, jestli podle záběrů poznáte, kde jsme natáčeli. Určitě to nebude tak těžké.

Poznáte obec na Vysočině? | Video: Deník/Zuzana Musilová