Rekonstrukce křižovatek potrvá do 11. června. „Za mě je to typická třebíčská logika. Jakmile se tady cokoli týká dopravy, tak je kolem toho chaos. Není to přitom ani náhodou poprvé. Nechápu, co na Znojemské ulici zabere čtyři měsíce času. Je to jenom kousek silnice,“ povzdechl si Novák. A dodal, že podle něj potrvá, než si řidiči zvyknou na uzavírky a přestanou špatně odbočovat.

Úprava silnic se týká křižovatky ve Znojemské ulici s Kubišovou a Družstevní a dále křižovatky Znojemská s Demlovou a Okrajovou. Nové semafory, které nahradí současné osvětlení, budou zároveň chytré. Díky tomu by měly zajistit rychlejší průjezd autobusů i plynulejší provoz aut. „Všechno bude nové. Třebíč bude zase o něco hezčím městem,“ okomentoval Andrej Huňák, který má odmontování světel na starost.

Znojemská ulice zůstane po celou dobu průjezdná, vždy s posuvným pracovním místem. „Musíme demontovat světla, aby se na auta při pracích nezřítila. Pak bude potřeba ještě vyndat samotné sloupy. Jakmile to bude všechno hotové, přijdou na řadu výkopové a stavební práce. Ty nějakou chvíli potrvají,“ přiblížil Huňák, zatímco jeho kolega sprejem značil, kudy vede elektrické připojení. „Je to potřeba, aby se kabely při práci nepřekoply,“ vysvětlil.

Chytré semafory

Dělníci budou následující měsíce na silnicích pracovat mimo dopravní špičku. „Práce zde potrvají pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to ve dnech pracovního klidu a mimo dopravní špičky. V ulicích Znojemská, Kubišova, Družstevní, Demlova a Okrajová budou rozsáhlé výkopové a stavební práce kvůli umístění kabelů pro nové chytré semafory. V nich budou nejmodernější technologie, které vyhodnotí dopravní situaci, jako je počet automobilů, délka kolony a podle toho upraví průjezd křižovatkami,“ uvedla mluvčí města Irini Martakidisová.

Uzavírky neplatí pouze pro vozidla stavby a autobusy městské hromadné dopravy.

Objízdné trasy povedou ulicemi Zahradníčkova, Svatopluka Čecha, Vltavínská, Družstevní, Demlova, Okrajová, Hrotovická, Březinova.

Místní se snaží na změny zvyknout. „Budu si to muset všechno obejít dokola, abych si na to zvykl. Je to hotový festival značek. Jsou to další uzavírky, jako by nestačil most v Poušově. Jakožto řidič toho budu muset objíždět zase o něco víc. Aspoň doufám, že výsledek bude za to stát, když už se do toho ve městě pustili,“ řekl Jan Bourek z Třebíče.

Úplně zavřené zůstanou úseky před křižovatkami se Znojemskou ulicí, a to v ulicích Demlova, Okrajová, Družstevní a Kubišova. Uzavírky neplatí pouze pro vozidla stavby a autobusy městské hromadné dopravy.