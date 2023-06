Zářivě bílá lokomotiva přijíždí v čele rychlíku od Jihlavy na třebíčské nádraží. Hodně nezvyklý obrázek – soupravy zde totiž vždy táhnou typičtí modří „brejlovci“, tedy lokomotivy typu 750. Bílá lokomotiva je zkušební, na žádost Českých drah ji v tomto týdnu v úterý a ve středu na neelektrifikované trati mezi Jihlavou a Brnem testoval její výrobce.

Tratí s elektrickou trakcí jsou v České republice asi dvě třetiny. „Výhodou lokomotivy Siemens Vectron Dual Mode je skutečnost, že může jezdit jak po tratích elektrifikovaných, tak neelektrifikovaných. V následujících letech se tratě budou elektrifikovat. Jenže tyto elektrifikované části budou vznikat jednotlivě. Takže diesel bude zatím potřeba. Tato lokomotiva jej však vypne v okamžiku, kdy bude mít nad sebou trolej. Přepne na elektřinu, čímž se ušetří nafta, emise i hluk a pojede čistě ekologicky,“ vysvětlil Vojtěch Ramík, ředitel obchodního segmentu Locomotives firmy Siemens Mobility, který s lokomotivou přijel ve středu dopoledne z Jihlavy do Třebíče.

Díky duálnímu pohonu by tak bylo možné jet z Třebíče třeba až do Prahy, aniž by se cestou musely přepřahat lokomotivy. Podobně by tomu mohlo být i při cestování z Plzně do Brna. Zde musí rychlík vyměnit lokomotivu v Jihlavě. Na mezinárodních tratích by se duální mód mohl využít například na trase mezi Prahou a Mnichovem. Z Domažlic až na hranice totiž také není trať elektrifikovaná.

Zkoušená lokomotiva má maximální rychlost 160 km/h. Je určena pro elektrickou trakci 15 kV 16,7 Hz, kde má výkon na obvodu kol 2400 kW a na neelektrifikovaných tratích v dieselovém režimu 2000 kW. Výrobce připravuje i modifikovanou variantu Vectronu Dual Mode, který bude vybaven pro provoz na dvou napěťových systémech 15 kV 16,7 Hz a 25 kV 50 Hz s vybavením pro osobní a nákladní dopravu v Česku, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Zákazníci už objednali 248 lokomotiv z rodiny Vectron Dual Mode pro provoz v Německu a Rakousku.

Podle Ramíka je novinka asi dvakrát výkonnější než zmíněný „brejlovec“. „V Německu bychom jich našli zhruba padesát. A prodaných už jich asi dvě stě padesát právě v Německu a v Rakousku. U nás zatím taková lokomotiva ale nejezdí,“ dodal Ramík, podle kterého lze lokomotivu Vectron Dual Mode použít jak v osobní, tak nákladní dopravě. „Během června ji budou testovat právě i nákladní dopravci po celé republice,“ doplnil obchodní ředitel.