VIDEO: Ulicemi Třebíče opět jezdí vánoční autobus. Podívejte se, jak je krásný

/JÍZDNÍ ŘÁD/ Takzvaný vánoční autobus opět křižuje Třebíč. Ve skutečnosti je to běžný spoj městské autobusové dopravy, nazdobený však podobně jako vánoční stromek. Když se autobus blíží, je už zdálky nepřehlédnutelný. „To víte, že jsme se na něj po tom roce těšili. Naše malá už si začíná všímat věcí kolem sebe, a tak jsme neodolali a svezli jsme se do centra. Moc se jí to líbilo, a když odjížděl, mávala mu, dokud nezmizel za zatáčkou,“ popsala svůj zážitek mladá maminka Alena Slabá.

Vánoční autobus v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář