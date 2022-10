VIDEO: V Třebíči připravují vánoční výzdobu, rozsvítí ji první adventní neděli

Některé stromy v centru Třebíče už zdobí vánoční světýlka. Ačkoli advent začíná až za více než šest týdnů, technici začali připravovat vánoční výzdobu. „Musí to stihnout do 27. listopadu. To je první adventní neděle, kdy výzdobu opět rozsvítíme,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

V Třebíči už připravují vánoční výzdobu. | Video: Deník/Milan Krčmář