Jedna z hlavních dopravních tepen v Třebíči se úderem sedmé hodiny ranní v pondělí 11. září kompletně uzavře. Kraj Vysočina se ten den pustí do výměny povrchu na ulicích 9. května a Račerovické, které vedou z centra na Podklášteří a poté dále na Kamenici či Polnou. „Vozidla do 3,5 tuny budou uzavřený úsek objíždět přes Žerotínovo náměstí, Komenského náměstí, Masarykovo náměstí, Bráfovu třídu a ulice Sportovní, Rafaelovu, Míčovu, Táborskou a Na Příkopech,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Uzavírka v třebíčské ulici 9. května. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ještě horší to budou mít nákladní vozy – ty totiž čeká objížďka až do Jihlavy. „Jejich objízdná trasa je stanovena přes Komenského náměstí, Sucheniovu a Pražskou ulici do Červené Hospody, dále přes Krahulov, Okříšky, Zašovice, Brtnici, Jihlavu, Kamenici, Čechtín a Račerovice,“ uvedla mluvčí.

Uzavírka by měla trvat nejdéle do 10. října. „Zhotovitel ale potvrdil trvání prací maximálně na dvacet dnů,“ doplnil Zdeněk Pánek z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

V blízké době město uzavře i Karlovo náměstí, zde bude ale uzavírka kratší. „Celé náměstí bude uzavřené v sobotu 16. září, a to od šesti hodin ráno do půlnoci. Horní strana náměstí v západní části bude uzavřena od 15. září od 6.00 do 17. září do 20.00 hodin, spodní strana od 15. září od 12.00 hodin do 17. září do 20.00 hodin,“ vysvětlila Martakidisová s tím, že důvodem bude konání Dne města.