Ačkoli se ve Znojemské ulici v Třebíči stále pohybují těžké stroje, práce se zde pomalu chýlí ke konci. Dělníci se pohybují současně na dvou místech – na křížení Znojemské ulice s Demlovou a Okrajovou ulicí a křižovatce Znojemská x Kubišova x Družstevní. „Jedna z těch křižovatek na Znojemské ulici by měla být hotova do konce dubna, vzápětí nato i druhá,“ informoval místostarosta Pavel Janata.

Práce na křižovatce Znojemská x Družstevní x Kubišova. | Video: Deník/Milan Krčmář

Kromě nových semaforů zde na sloupech přibudou i kamery. „Ty budou sbírat data o projíždějících automobilech a budou mít i dohledovou funkci na jednotlivé křižovatky. Městská policie bude mít do tohoto přístup, záznam tam bude asi týden. Bude to i z preventivního hlediska, pokud by došlo k nějakým nehodám,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Úplná uzavírka v centru Třebíče: řidiči od pondělí neprojedou Bedřicha Václavka

Kromě toho se zde objeví i zařízení, které umožní průjezd blížícího se městského autobusu. Jednoduše řečeno, „podrží“ hromadné dopravě zelenou. To má zajistit plynulejší průjezd městem. Kromě Znojemské ulice se tato čidla nově objeví i na křižovatce Bráfovy třídy s Nádražní a Jungmannovou ulicí, na Masarykově náměstí a na severu Komenského náměstí. Podle sdělení radnice však už řidiče nebudou čekat taková dopravní omezení jako nyní na Znojemské, kde je znemožněný průjezd z vedlejších ulic.