Zákaz nezákaz, auta vjíždějí do třebíčské Jungmannovy ulice jedno za druhým. Za zatáčkou však řidiči spatří zábranu u křižovatky s ulicí Bedřicha Václavka. Zoufale hledí kolem sebe a pak se otáčejí. Až na jednu dodávku. Té pracovník stavební firmy musí zábranu odtáhnout, v úzké ulici by se neobrátila. „Ti řidiči snad nahoře na Bráfce nevidí zákazovou značku,“ kroutí hlavou stavař.

Pondělní ráno čtyřiadvacátého dubna není pro mnohé řidiče jedoucí přes Třebíč opravdu nijak příjemné. Jejich naučené trasy totiž s rozbřeskem vzaly za své. Ulice Bedřicha Václavka a Soukopova jsou uzavřené kvůli opravě povrchu, o čemž značná část z nich neměla tušení. „Nevěděl jsem o tom. Naštěstí jsem si včas všiml zákazu, takže jsem nenajel do Jungmannky, ale odbočil po Bráfce nahoru. Nijak se ale nedivím těm, kteří jeli přímo dolů a zůstali trčet u té zábrany. Provoz je dnes opravdu silný a člověk se spíš soustředí na to, aby si držel odstup od auta před sebou, než aby vnímal nové značky,“ krčí rameny Václav Pokorný.

Do centra Třebíče opět vjedou stavební stroje. Nejdříve rozkopou Hasskovu

Ulice Bedřicha Václavka bývá velmi vytížená, jedná se o spojnici mezi Masarykovým náměstím a vjezdem na Karlovo náměstí od pošty. To nyní působí zmatek, jemuž na křižovatce ulic Bráfova, Nádražní a Jungmannova přihlíží i Květa Novotná. Ta jako chodkyně vnímá situaci jinak než řidiči, ale některé z nich chápe. „Je fakt, že ta uzavírka je tu úplně po novotě. Snad si tedy brzy zvyknou a bude to tu plynulejší. Ale na značky by si měli určitě dávat pozor, “ zamýšlí se Novotná.

„Na druhou stranu je jasné, když už se ocitnou v křižovatce a vidí před sebou zákaz vjezdu do Jungmannky, těžko s tím už něco můžou dělat. To už je podle mě lepší tam vjet a zkusit se dostat zpět nahoru odbočkou k zimáku. Rozhodně ale nemá smysl si vše rozmýšlet přímo v křižovatce. Vidíte sám, jak to auto teď zablokovalo celou Bráfku,“ ukazuje na dění před sebou.

Oprava ulic Bedřicha Václavka a Soukopova

Firmy zde opravují povrch po výstavbě teplovodu.

Objížďka potrvá od 24. do 1. května, pět z těchto dnů bude úplná uzavírka.

Ta povede přes Bráfovu třídu na Sportovní ulici a křižovatku s Brněnskou. Odsud se řidiči po Cyrilometodějské a Smila Osovského dostanou ke Karlovu náměstí.

Na Bráfově třídě totiž právě stojí stříbrné SUV, jehož řidič se po spatření zákazu u Jungmannovy ulice rychle přemístil do levého odbočovacího pruhu. Jenže neměl dostatek místa na zařazení do řady aut, takže nyní zadní část vozu trčí do protisměru. K tomu průjezd blokuje další automobil, který doleva odbočoval souběžně s ním. SUV mu ale 'hodilo myšku', kvůli čemuž auto vlevo od něj muselo zabrzdit a zdržet provoz na vytížené Bráfově třídě.

Objížďka je docela komplikovaná. Řidiči musí jet po Bráfově třídě až za nemocnice a poté po Sportovní ulici na křižovatku s ulicí Brněnskou. Teprve tudy mohou jet do centra. „Oprava povrchu silnice po výstavbě teplovodu v ulici Bedřicha Václavka a Soukopova bude probíhat od čtyřiadvacátého dubna do prvního května. Uzavřené jsou také výjezdy z Jungmannovy, Husovy, Otmarovy a Sirotčí ulice. Objízdná trasa pro řidiče vede ulicemi Smila Osovského, Cyrilometodějská, Brněnská, Sportovní a Bráfova třída,“ upřesnila již dříve tisková mluvčí města Irini Martakidisová.