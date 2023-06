/FOTO, VIDEO/ Až do konce prázdnin musejí dát řidiči, kteří projíždějí obcí Vídeň na Žďársku, nohu z plynu. Třebíčští dělníci tam totiž staví nové chodníky a zasahují tím i do silnice.

Ve Vídni budou nové chodníky, buduje je firma z Třebíče. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Nově je v obci nejvyšší povolenou rychlostí třicítka. Podle obyvatele Vídně Jana Nedomy ji však řidiči nedodržují. „Provoz je tu hrozný. Jezdí tady, jako by na silnicích nestály velké stroje. Pak s auty mezi nimi kličkují. Je to horší než hluk z prací. Ten se dá vydržet a navíc není na rozdíl od rychlých aut nebezpečný,“ popsal muž, před jehož domem chodník vzniká.

Právě bezpečnost je hlavním důvodem, proč nové chodníky ve Vídni budou. Hotovo má být do konce srpna. Starosta obce Martin Vávra uvedl, že chodníky povedou po celé délce silnice. „Vybudujeme je podél průtahu mezi Mostištěm a Bory. Navazujeme na loňský rok, kdy jsme s tím začali. Tehdy se nám podařilo i vyasfaltovat silnice, takže to letos nemusíme dělat,“ řekl Deníku Vávra s tím, že do dokončení etapy bude ztížený průjezd obcí kvůli zúžené silnici.