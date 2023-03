Ten by byl rád, kdyby v centru města vznikla nějaká další možnost parkování. „Už dlouho se mluví o tom, že v Otmarově ulici v té ošklivé proluce by mohl vzniknout parkovací dům. Určitě bych ho uvítal nejen já,“ dodal Jelínek. O tomto záměru se na radnici jedná dlouhodobě. Dokonce k ní existuje i studie s grafickými návrhy. „Jenže tato studie ukázala, že náklady na jedno parkovací místo by byly 750 tisíc korun,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Ceny odrážejí současný stav. Když se o parkovacím domě na „Otmarce“ hovořilo v roce 2018, byla cena za jedno parkovací místo mnohem nižší. „Pokud bychom parkoviště v Otmarově ulici navýšili o patro, jedno parkovací stání tam vychází na zhruba 500 tisíc korun. To je neúnosná cena,“ sdělil tehdy někdejší místostarosta pro dopravu Vladimír Malý.

Parkovací dům nebude. Levněji vyjde patro za zimním stadionem

Nynější studie navíc musela vzít v potaz i požadavky památkářů. Část Otmarovy ulice se totiž nachází v městské památkové zóně Třebíč (MPZ), část v ochranném pásmu památkově chráněného území. „Na jejich území je třeba dodržovat podmínky dané vyhláškou, případně rozhodnutím o jejich prohlášení,“ uvedla tisková mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Ilona Ampapová.

I možná podoba parkovacího domu je v tuto chvíli podle památkářů jen velice neurčitá. Podle Ampapové vydal NPÚ ke studii parkovacího domu totiž pouze konzultační vyjádření. „Zatím tedy nelze předjímat jakoukoliv budoucí podobu uvažované stavby,“ dodala mluvčí památkového ústavu.

Parkovací dům by podle sdělení města proto měl mít podobu běžné zástavby. Na grafických návrzích to vypadá tak, že na ploše mezi tělocvičnou obchodní akademie a jejkovskou farou by vzniklo průčelí budovy, za ní by byla proluka a teprve stavba za ní by sloužila jako parkovací dům. Ten by se navíc doslova zařízl do parkoviště u zimního stadionu, které se nachází o několik metrů výše.

V Třebíči vznikne nový parkovací dům. Takto bude vypadat

Podle radních je to realizovatelné, ale velice obtížně. Celkově by parkovací dům čítal asi dvě stě parkovacích míst. Jak ale starosta Pacal upozornil, zcela nových by byla jen asi polovina. „Nyní je tam sto parkovacích míst. Takže by vlastně přibylo sto dalších,“ vysvětlil starosta s dovětkem, že město by nemohlo nabídnout stání v parkovacím domě zdarma. „Je otázka, zda by lidé i nadále neparkovali tam, kde by nic neplatili. I tohle musíme dát na misky vah při ekonomickém posuzování,“ dodal Pacal.

Třebíčané se ale jednoho parkovacího domu přesto v dohledné době dočkají. Měl by do konce roku 2024 vyrůst u nemocnice a nabídnout přes dvě stě míst.