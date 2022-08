Jakkoli se zdá, že se jedná o pohled do nějaké supermoderní továrny, opak je pravdou. Takto to vypadalo v pondělí v dětském oddělení třebíčské knihovny. Děti si zde s roboty nejen hrály, ale také je programovaly. „Tahle dovednost se začíná prosazovat do školních osnov. Z grantů jsme několik robotů koupili, děti si ze mohou s nimi hrát a programovat. Některé jsou nadšené, hlavně větší kluci. Ale některé pořád ještě zajímají hlavně knížky,“ vysvětluje Martina Mejzlíková, která se v knihově stará o počítačovou podporu.