Muži ve výrazně zelených montérkách umisťují na silnici zábrany. Ty by měly zamezit průjezd aut do okolní ulice. Řidič modrého Volkswagenu Polo si s tím však hlavu neláme. Využívá malých rozměrů svého vozidla a zručně kličkuje nejen mezi zábranami, ale i mezi udivenými silničáři. „Tak to vidíte sám. Dokud nebude ta křižovatka úplně rozkopaná, vždy se najde někdo, komu jakékoli zákazy budou úplně fuk,“ komentuje situaci důchodce Václav Janeček.

Dopravní komplikace v centru Třebíče: v pondělí začne omezení v ulici 9. května

Ten stojí na křižovatce třebíčské ulice 9. května a ulice U Kuchyňky. Sleduje čilý ruch, který zde panuje ráno v pondělí 6. března. Právě začaly práce na opravě kanalizace, elektrických rozvodů a výstavbě semaforů. Právě semafory mají zlepšit průjezd tímto dopravně velice vytíženým místem, které patří mezi nejnebezpečnější v Třebíči. Jenže kromě křížení s ulicí U Kuchyňky si stavba vyžádala i uzavření protilehlé ulice U Obůrky. Tam se nachází i mateřská škola téhož jména. „Vůbec jsem netušila, jak se dnes dostat ke školce. Nakonec jsme to s malou trefili přes Lesní ulici,“ říká mladá maminka, která tu otáčí auto.

Zmatek nad zmatek

Není sama, protože hned za ní se v ulici U Obůrky objevuje několik dalších vozů. Jejich řidiči nejprve přijíždějí k zábranám, které jim znemožňují napojit se na ulici 9. května, a trochu nechápavě na ně hledí. Pak auta otáčejí a hledají možnost úniku. Zřejmě se jedná o obyvatele zdejší čtvrti Nehradov, která má v podstatě jedinou přístupovou cestu - a tou je právě ulice U Obůrky. Spojka přes zmíněnou Lesní ulici je doslova titěrná. „Jinak se sem ale opravdu dostat nedá,“ potvrzuje Vladislav Nechvátal, který zrovna kráčí po chodníku směrem k objízdné trase. „Problém je, že Lesní ulice je velice úzká. Na některých místech má navíc i značně rozbitý povrch. Nevím, jak to tu bude vypadat za měsíc,“ podotýká.

Podle něj ale asi jiné řešení nebylo. „Ta křižovatka na 9. května je opravdu hrozná. Něco se s ní mělo udělat už dávno. Jen je škoda, že je zároveň uzavřený i most v nedalekém Poušově. To už je pak zmatek nad zmatek,“ myslí si Nechvátal.

Ulice 9. května:

Spojuje centrum Třebíče s Podklášteřím, Nehradovem a Týnem. Z Třebíče dále pokračuje jako výpadovka na Kamenici u Jihlavy a Polnou.

Semafory vzniknou na jejím křížení s ulicí U Obůrky a U Kuchyňky. Tato křižovatka se zároveň nachází v zatáčce, která znemožňuje výhled zejména řidičům jedoucích od Kuchyňky.

Podle údajů ze sčítání dopravy z roku 2020 po ulici 9. května denně projede v průměru asi deset tisíc aut.

Potíže mají i řidiči, kteří se potřebují dostat z ulice 9. května do ulice U Kuchyňky a pak dále do Týna. Ti musejí pokračovat až na Račerovickou ulici a tam odbočit do ulice Na Příkopech, která je dovede před samoobsluhu v Týně. Horší to mají řidiči nákladních aut. Ti objíždějí celé město. Toto omezení potrvá do 2. dubna. Ani tehdy však práce na ulici 9. května neskončí. „Od 2. dubna budou pokračovat další etapy této náročné akce. V ulici 9. května se práce na výměně vodovodu a kanalizace rozšíří až po baziliku svatého Prokopa. Ve třetí etapě se uzavře také ulice Račerovická a v červenci bude probíhat výměna asfaltového povrchu od ulice Račerovická a po celé ulici 9. května,“ přibližuje mluvčí města Irini Martakidisová.