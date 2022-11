V Třebíči se vánoční strom vrátí po dvou letech zpět na Karlovo náměstí. To bylo ještě nedávno rozkopané. Adventní akce se loni a předloni odehrávaly jinde a jako symbol Vánoc sloužil živý smrk u kostela svatého Martina. Nyní se vše vrací do původních kolejí – včetně tradice, že se na vánoční strom použije dřevina, která svými rozměry zasahuje do bytové zástavby. „Letos se jedná o jedli ojíněnou, která roste na ulici Jaroslava Haška. Vysoká je zhruba sedmnáct metrů,“ popsal starosta Pavel Pacal předtím, než se statní chlapi chopili motorových pil a pustili se do díla.

Ještě před příchodem dřevorubců ale po okolí obcházejí strážníci, kteří kontrolují zaparkovaná auta. Slavného literáta a šprýmaře, po němž je ulice pojmenovaná, by jejich počínání a chování některých místních obyvatel jistě inspirovalo k napsání nějaké vtipné povídky. Ačkoli na ulici Jaroslava Haška už nějakou dobu stojí značka se zákazem stání, samozřejmě se jako vždy v podobných případech najde několik jedinců, kteří si jí nevšimli. „Takže toho, toho a toho. Jinak tudy tahač neprojede,“ je slyšet od uniformovaných mužů.

Mezitím už na scénu přicházejí dřevorubci. Práce jim jde od ruky. Nejdříve za pomoci vysokozdvižné plošiny uvazují špici jedle silným lanem zaháknutým na jeřábu, další lano pak omotávají dole. Zde se do lana zaklesnou tři chlapi, zatímco čtvrtý dlouhou pilou strom podřeže. Jeřáb následně strom nadzvedne. „Najeď sem, můžeme pokládat,“ zakřičí šéf na řidiče velkého tahače.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Rozměrné auto bravurně zacouvá poměrně úzkou ulicí až k jeřábu. Z tahače se vynoří obrovské kleště a tato mechanická ruka pevně stiskne spodní část kmene. Pak ruka i jeřáb začnou pomalu naklánět strom tak, aby se hezky zvolna, jako když matka ukládá miminko do postýlky, položil na tahač.

Pánové se snaží, co to jde, ale náhle se ozve praskání. Napnuté lano zavadilo o několik větví a následuje scéna popsaná v úvodu. Čtyři nebo pět haluzí spadne z výšky na zem. Lidé v oknech napjatě sledují, co se děje – nic nepřipoutá pozornost diváků více, než když se něco nepovede. „Do pytle. A zrovna všechny ty větve musí být na jedné straně. No nic. Tak tahle část se musí potom natočit směrem k radnici, tam to bude nejmíň vidět,“ hlesne jeden z pracovníků města, který je ale očividně rád, že škoda není větší. Zřejmě se mu hlavou mihla vzpomínka na rok 2010, kdy se strom při kácení zlomil vedví a radnice musela narychlo shánět náhradu.

To v tomto případě nehrozí. Jedle už poklidně leží na tahači a po chvíli opouští místo, kde rostla několik desítek let. Zůstává po ní jen statný pařez. A také lidé, kteří zde bydlí – ti mají rázem v kuchyni mnohem více světla, než co si kdy pamatovali. Pak se strom za doprovodu městské policie pomalu šine třebíčskými ulicemi. V jedenáct dopoledne se již tyčí na Karlově náměstí. Poprvé od roku 2019.