/FOTO, VIDEO/ Úderem páté hodiny odpolední se v Třebíči na první adventní neděli rozsvítil nejen vánoční strom na Karlově náměstí, ale i vánoční výzdoba. Ta se v podobě velkých svítících zvířat a dalších motivů nachází po celém městě a Třebíč je jí vyhlášená natolik, že zde dokonce kvete takzvaná vánoční turistika.

Rozsvícení vánoční výzdoby v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Lidé si mohou stáhnout mapu města, která jim usnadňuje hledání těchto svítících objektů. „Je to pěkné jako vždy. Asi nejvíc mě zaujalo to ozdobení dřevěných kruhů na Hrádku. Je to dobrý nápad, jednoduchý a decentní, a možná i lepší než některá ta zvířata. Trochu mě zklamalo, že se v Borovině u kulturáku nepodařilo nerozsvítit ten vláček. To je novinka, těšili jsme se, jak asi bude vypadat,“ sdělila první dojmy Markéta Doležalová.

Nerozsvícený vláček byl asi jedinou vadou na kráse prvního adventního večera v Třebíči. Většina lidí stejně nemohla zhlédnout vše. „To snad ani nejde obejít všechno najednou. V následujících dnech a týdnech si vždy vyhradíme nějaký večer a uděláme si procházku ke konkrétnímu zvířeti,“ vysvětlila Doležalová recept, který na poznávání vánočního města aplikují i další Třebíčané.

Novinkou letošního adventu je ruské kolo, které stojí na Karlově náměstí. „My se ale nesvezli. Ta fronta byla zkrátka hrozně dlouhá a postupovala pomalu. Nastupování a vystupování do jednotlivých lodiček je velice zdlouhavé, ale chápu, že to jinak udělat nejde,“ dodala Doležalová.

Třebíč bude vánočně vyzdobená až do Tří králů. Na náměstí bude od tohoto týdne až do 22. prosince prakticky každý den nějaký program. V úterý 5. prosince zde děti přivítají Mikuláše a od pátku 8. prosince zde budou probíhat vánoční trhy, každý den obohacené o kulturní vystoupení.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář