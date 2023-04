VIDEO: Třebíčské náměstí pokryly odpadky, město slavilo Den Země

Karlovo náměstí v Třebíči zaplavila hromada odpadků. Naštěstí jen pro studijní účely. „Měli jsme k dispozici tři sta kilogramů směsného odpadu, který vyhodili lidi z Třebíče do kontejnerů, a zjišťovali jsme, co vše by z něj šlo ještě vytřídit. Bylo toho bohužel ještě dost, hlavně plasty a papír,“ sdělila studentka prvního ročníku třebíčské průmyslovky, která se představila jako Valerie.

Oslavy Dne Země v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář