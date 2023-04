Třebíčané si našli novou zábavu – cílem jejich procházek je nyní hlavně park na kopci Hrádek tyčící se nad městem. V minulých dnech tam totiž vznikla netradiční vyhlídka v podobě tří kruhových skulptur. Ty slouží jako jakýsi fotokoutek, protože otvory v dřevěných kruzích nabízejí výhledy třeba na městskou věž či nedaleký zámek s bazilikou svatého Prokopa. Jedná se o čerstvou novinku, dřevo je zatím obalené igelitem.

Na třebíčském Hrádku vznikla neobvyklá vyhlídka ze tří kruhů. Ty ve svých "průzorech" nabízejí pohled na zdejší památky, poslouží ale také jako lavičky či fotokoutky. | Video: Deník/Milan Krčmář

Hrádek prochází rozsáhlou obnovou, která letos vstoupí do své čtvrté, závěrečné etapy. Dřevěné skulptury jsou tam tak trochu navíc, v původním plánu revitalizace se s nimi nepočítalo. „Byl to nápad městského architekta Petra Ondráčka. Ty kruhy jednak poslouží jako lavičky, ale také jako hrací prvek, po kterém mohou například šplhat děti. A v neposlední řadě to poslouží jako fotokoutek, přes který lze fotografovat jednotlivé dominanty města,“ řekl již dříve starosta Pavel Pacal.

Na druhou stranu se Třebíčané na Hrádku nedočkají takzvaného poesiomatu, tedy zařízení reprodukujícího různé básnické texty. Jeho vynálezcem je výtvarník Ondřej Kobza z Ústí nad Orlicí, který je nechal nainstalovat na zhruba tři desítky míst po celé republice včetně Humpolce či Nového Města na Moravě. „Poesiomat tam nebude. Podmínky pro jeho provoz byly pro město poměrně nevýhodné. Smlouva by byla jen na pět let, pak by město muselo zase zaplatit dost vysokou částku a celé by se to muselo obnovovat. S panem Kobzou jsme ale stále ve spojení,“ doplnil místostarosta Miloš Hrůza.