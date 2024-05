Po roční odmlce se v Třebíči opět otevřou brány Ekotechnického centra Alternátor. Jeho prostory i nadále zůstávají v bývalé třebíčské obuvnické továrně v Borovině, expozice však prošly důkladnou obměnou. Týká se to zejména jeho vědecko-technické části. „V ní pro nás byla jasnou volbou vesmír a kosmonautika,“ prohlásil vedoucí Alternátoru Tomáš Anděl.

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči se po roční pauze opět otevírá. Přibyla expozice o vesmíru. | Video: Deník/Milan Krčmář

Tato expozice se nachází na galerii v nejvyšším patře, kde dříve bývaly dočasné výstavy. Nyní zde vznikl nový sál, kam se přestěhovala projekční koule, a zároveň jsou zde vystavené i velké modely raket. „Ty zde máme díky spolupráci s náměšťskou organizací Jé-Té Pádlo. A ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč jsme vytvořili také model skafandru, který bude využíván během nových misí k Měsíci,“ doplnil Anděl. „Tato expozice je zároveň zaštítěna myšlenkou česko-slovenské stopy zanechané ve vesmíru. Máme tu tedy zmíněných několik osobností, které měly české či slovenské kořeny a které měly co do činění s cestováním do vesmíru,“ vysvětlil vedoucí.

Zbývající část Alternátoru zůstala poměrně nezměněna. V přízemí lidé najdou expozici vztahující se k obuvnické historii Třebíče včetně vzpomínek na rodiny Baťů a Budischowských, další části jsou věnované historii a současnosti energetiky. Veřejnost bude moci Alternátor navštívit od soboty 25. května.