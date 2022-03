Celý večer vznikl v podstatě náhodou. Majitel Třebíčanky zpěvák Venca Bartoš jel počátkem tohoto týdne se svými přáteli Petrem Škarabelou a holandským malířem žijícím v Příštpu na Třebíčsku Waltherem Smeitinkem-Mühlbacherem na ukrajinsko-slovenské pomezí pro své ukrajinské přátele prchající před válkou. Během cesty je napadlo oslovit svého kamaráda Tomáše Matonohu, zda by pro Ukrajinu nemohl v Třebíči uspořádat benefiční večer. „Je to velká náhoda. My teď v Třebíči ve studiu nahráváme nějaké věci, jsme tu tento víkend pracovně. Využili jsme toho, zaskočili jsme na Třebíčanku a narychlo udělali tuto akci,“ vysvětlil Tomáš Matonoha, jak je možné, že se tak narychlo objevil na Vysočině.