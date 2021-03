„Týmy si odzkouší průchodnost centra, zatížení konkrétních pracovišť, rychlost odbavení a ověří si nastavené časy pro další pracovní úkony. Získané poznatky potom promítneme do nastavení provozu centra,“ informovala ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Rušno tu bylo už od samého rána. Ačkoliv oficiálně začíná očkování až o půl osmé, je potřeba připravit spoustu věcí. Kolem sedmé hodiny proto po Fóru kmitá jak zdravotnický personál, tak i úředníci, kteří pomáhají s administrací. Sestřičky otvírají první krabičky a chystají vakcíny do stříkaček. Všechny přihlášené zájemce naočkují vakcínou AstraZeneca.

Za pár minut už se rozjíždí celý proces. V předsálí za pultíkem vyvolává zdravotnice jednotlivá jména přihlášených zájemců. Ti postávají nedaleko pultíku a v rukou drží vyplněný dotazník a další potřebné dokumenty. Administrátorka si pak volá jednotlivce a měří jim teplotu. Poté čekatelé na vakcínu odchází do Velkého sálu. Hned za vstupem si sedají k administrativním pracovníkům, kteří s nimi překontrolují údaje a potvrdí, že se na očkování dostavili.

Jako v marveništi

Následně si je přebírá další sestřička z nemocnice a ukazuje jim, do které z provizorních ordinací mají jít. „Tak honem, máme nějakého dalšího zájemce?,“ ptá se duo zdravotnic Hana a Hana, které očkují v kóji číslo tři. A skutečně, proces samotného očkování zabere maximálně dvě minuty. Sestřička se nejprve ptá, zda je očkovaný pravák či levák a poté jim vysvětluje možné nežádoucí účinky. „Nebojte se, nejprve Vás trošičku zastudím, uvidíte že pak to ani neucítíte. A je hotovo, ještě vám to zalepím,“ popisuje sestřička Hana pacientovi celý postup očkování. Ze zadní části sálu pak lidé odchází směrem k pódiu, kde po očkování patnáct minut čekají. V mezičase se jich další zdravotníci ptají, zda se cítí v pořádku a něco je nebolí. Pokud se cítí v pořádku mohou odejít.

Mezi těmi, kdo po očkování odpočívají je i Petra Hrbáčková, zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy v Třebíči. „Cítím se dobře, nebolelo to. Jsem ráda, že to mám za sebou. Na očkování se přihlásili i další učitelé a zaměstnanci z naší školy,“ dodává pár minut před tím, než uplyne patnáct minut.

Před devátou hodinou se celé Fórum mění v mraveniště. V předsálí se kupí pacienti, mnozí totiž přichází s velkým časovým předstihem. Plní se i parkoviště, které je před Fórem vyhrazené právě pro klienty očkovacího centra. „Parkovací kapacity jsou omezené, proto apeluji na ty občany, kteří nemusí jet autem, aby využili městskou autobusovou dopravu, nebo do centra přišli pěšky. Abychom se vyhnuli zbytečným zmatkům nejen na parkovištích, prosím občany, aby se dostavili opravdu na tu hodinu, na kterou jsou objednáni,“ apeluje starosta Třebíče Pavel Pacal.

Nakonec zdravotníci stanovený cíl splnili. „Během sobotního zátěžového testu se podařilo naočkovat 410 lidí," potvrdila mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.