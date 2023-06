Test cvičných jízd v Třebíči: U zkoušek by se asi zapotili i dopravní policisté

/FOTO, VIDEO/ Vůz autoškoly pomalu couvá kolem pruhovaného kuželu. Ukázku sledují i dopravní policisté, kteří stejně jako ostatní vidí, že auto musí opět popojet dopředu, aby řidič mohl srovnat kola. To je ale podle instruktora chyba. „Počkej, to jako že při couvání nemůže zamanévrovat? Tak snad stačí, když správně zaparkuje, ne?“ ozve se jeden z dopraváků. I jeho kolegové vypadají poněkud překvapeně. Hlavou se jim možná právě mihlo, zda by řidičské zkoušky vůbec zvládli.

Na novém cvičné ploše pro autoškoly v Třebíči proběhla ukázka jízd a první pomoci. Akce se zúčastnili i dopravní policisté. Nechyběly ani testy autoškol nanečisto či opilecké brýle. | Video: Deník/Milan Krčmář

Instruktor je ale nekompromisní. Naštěstí pro mladíka za volantem se dnes nejede „naostro“. Přišel se jen podívat na dopravní akci na nové cvičné ploše v třebíčské Hrotovické ulici. Jeho spolužák z třebíčské Střední školy stavební si pro změnu vyzkoušel roli zraněného a zároveň zachráněného z havarovaného auta. „Organizátoři sháněli nějakého figuranta, tak jsem se přihlásil. Je to docela zajímavá zkušenost, ale zažít doopravdy bych to rozhodně nechtěl,“ hodnotí Vojtěch Denemarek, zatímco leží na nosítkách s krčním límcem pod bradou. VIDEO: Obchvat Třebíče zpět v pozornosti. Krajský úřad zahájil územní řízení Asi nejvíce pozornosti budí policejní motocyklista. Jednak kvůli nablýskané silné motorce, jednak pro své řidičské umění. Dovedně se proplétá mezi kužely a přesně reaguje na instruktorovy příkazy. Podobnou ukázku přitom tento muž v zářivě zelené kombinéze nikdy předtím neabsolvoval. „Neměl jsem ale strach, že bych to nezvládl. Jel jsem opatrně,“ usmívá se policista Milan Jahelka. „S policejní motorkou ale moc dlouho nejezdím, jen asi tři roky. Ale celkově jezdím na motorce asi patnáct let,“ dodává Jahelka. Na ukázky se přijela podívat i krajská koordinátorka BESIP Veronika Vošická Buráňová. „Organizátory musím pochválit, divákům to určitě něco dá. Celkově v Třebíči se tyto dopravní akce velmi dobře daří. Je zde velmi dobrá spolupráce s městem, aktivem BESIP a dalšími organizacemi,“ neskrývá spokojenost šéfka Bezpečnosti silničního provozu na Vysočině. Nový most v Poušově postaví Třebíč bez dotací, omezí se vjezd velkých aut Účastníci si mohou nanečisto vyzkoušet i testy pro autoškoly nebo takzvané opilecké brýle. Ty simulují reakci a vidění řidiče jedoucího pod vlivem alkoholu. Naprostá většina přihlížejících už řidičská oprávnění má. Výjimkou je student Daniel Král. „Osmnáct mi už bylo, ale řidičák nemám ani na auto, ani na motorku. A ani nevím, kdy ho budu dělat. Zatím totiž všude dojedu autobusem,“ vysvětluje Král, zatímco o kus dál instruktoři vysvětlují základy první pomoci. Pozorně naslouchají všichni. Ať už jezdí autem, nebo třeba spoléhají na vlastní nohy, nikdy nevědí, kdy se jim znalosti záchrany lidského života budou hodit.

