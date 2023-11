/FOTO, VIDEO/ Těžká technika na obou stranách řeky a dělníci, kteří se brodí v mazlavé zemině. Na místě, kde dříve stával Baileyho most v Třebíči-Poušově, se opět pracuje. Nikoli však na nové mostní konstrukci, ale na nových pilířích.

Z Poušova musel zmizet nejen původní most, ale i někdejší pilíře. Místo nich jsou nyní hluboké jámy, kam dělníci umísťují piloty. | Video: Deník/Milan Krčmář

Stav těch původních byl velmi špatný, a proto musely navzdory předpokladům zmizet. Nyní jsou místo nich hluboké jámy, v nichž se pohybují stavebníci, kteří pro pilíře stavějí základy. „Práce probíhají v souladu s odsouhlaseným harmonogramem stavby. Dokud to dovolí klimatické podmínky, bude se na stavbě pokračovat. V plánu je letos dokončit hlubinné založení a provést železobetonové základové konstrukce,“ informovala vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice Eva Dvořáková.

Zmíněný harmonogram se totiž několikrát změnil. Město nechalo most kvůli havarijnímu stavu způsobenému nadměrným provozem uzavřít téměř přesně před rokem. Nejprve se předpokládalo, že konstrukci bude možné opravit a na jaře 2023 na ni zase vyjedou auta. To však už nebylo možné, a proto byl most zpřístupněn alespoň pro pěší a cyklisty. Až do konce letních prázdnin se hledal zhotovitel nového mostu – přičemž předpoklad byl, že na novou konstrukci vyjedou auta právě v těchto dnech, v listopadu 2023.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Po sundání mostovky se však zjistilo, že ve špatném stavu jsou i pilíře původního mostu, na které měla být nová konstrukce usazena. Tehdy město připustilo, že se práce protáhnou až do jara příštího roku. Ani to však nebyl definitivní termín. „Termín zhotovení je posunut do poloviny června příštího roku. A to za předpokladu, že bude tuhá zima. Kdyby byly klimatické podmínky mírnější, bude to hotové dříve. Kvůli změně technologie se cena navýší o asi dva miliony korun,“ sdělil 5. října konečný výsledek starosta Pavel Pacal.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář