Pádem se socha poškodila a některé její části se rozdrtily. „Některé jsme s manželkou posbírali z potoka, ale nebyly určitě všechny,“ vzpomínal starosta městyse Čestmír Linhart.

Poté, co byla plastika Nepomuckého vyzdvižena, nějaký čas čekala na radnice, než se dočkala opravy.

„Dlouho nám tady ležela, protože pan sochař byl nemocný. Jakmile ale mohl, tak si ji vzal, a teď po roce je vše hotové. Zrekonstruoval ji akademický sochař Martin Kovařík,“ sdělil Linhart.

Oprava vyšla na necelých 257 tisíc korun. „Bylo to hrazené z pojistky povinného ručení toho vozidla. Jako město jsme neplatili téměř žádné náklady. Pan sochař odvedl opravdu bravůrní práci. Byli se na sochu dívat i památkáři a rekonstrukci hodnotili velmi kladně," doplnil starosta.

Do budoucna by městys chtěl opravit i druhou sochu, která stojí na opačném konci mostu. „, Jsou vypsané nějaké dotační tituly, takže to nastudujeme a nějaký vybereme. Nevím, jestli se to podaří letos, ale určitě opravu plánujeme,“ nastínil Čestmír Linhart.

Barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého je dílem třebíčského sochaře Štěpána Pagana z druhé třetiny 18. století. Socha na mostě přes Stařečský potok zobrazuje světce v mírně nadživotní velikosti s křížem a ratolestí v náručí.